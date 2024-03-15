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В регионах, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Основная часть избирательных участков для голосования на выборах президента России открылась в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Источник: © РИА Новости

В Приволжском федеральном округе уже могут проголосовать жители Кировской, Пензенской, Нижегородской областей, Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Мордовии. В Северо-Западном федеральном округе заработали избирательные участки в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.

Кроме того, воспользоваться избирательным правом могут и жители Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, Крыма и Севастополя, входящих в состав Южного федерального округа, а также всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, среди которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня.

В Центральном федеральном округе открылись участки для избирателей Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской и Ярославской областей и Москвы.

Большинство избирательных участков в перечисленных регионах будут работать с 8:00 до 20:00 по московскому времени 15, 16 и 17 марта — впервые выборы президента пройдут в течение трех дней.

Исключение по времени работы участков сделали лишь для тех, где голосовать будут сотрудники предприятий, требующих присутствия работников строго по расписанию. Так, в Воронежской области 15 и 17 марта один избирательный участок Павловского муниципального района откроется в 7:00 по запросу крупной животноводческой компании, а в Архангельской области 16 марта с 6:00 заработает участок, расположенный в вахтовом поселке алмазодобывающей компании.

Кроме того, избиратели смогут проголосовать на дому и дистанционно. Воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени смогут жители:

  • Карелии;
  • Крыма;
  • Чувашии;
  • Архангельской области;
  • Белгородской области;
  • Владимирской области;
  • Вологодской области;
  • Воронежской области;
  • Калужской области;
  • Курской области;
  • Липецкой области;
  • Мурманской области;
  • Нижегородской области;
  • Новгородской области;
  • Псковской области;
  • Ростовской области;
  • Ярославской области;
  • Севастополя;
  • Ненецкого автономного округа.

Право на участие в ДЭГ доступно тем, кто заранее подал заявление в электронном виде.