В регионах, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки

Исключение по времени работы участков сделали лишь для тех, где голосовать будут сотрудники предприятий, требующих присутствия работников строго по расписанию. Так, в Воронежской области 15 и 17 марта один избирательный участок Павловского муниципального района откроется в 7:00 по запросу крупной животноводческой компании, а в Архангельской области 16 марта с 6:00 заработает участок, расположенный в вахтовом поселке алмазодобывающей компании.