В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России

Голосование будет проходить три дня, оно начнется 15 марта, а основным днем станет 17 марта. В столице открылось более 2200 участков. Они будут работать каждый день с 15 по 17 марта с 08.00 до 20.00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО, а 17 марта будет организовано два участка для голосования лиц без определенного места жительства.
На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов электронного голосования.
Почти на каждом участке будет вестись видеонаблюдение, исключением станут несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения будет вестись видеофиксация. Также видеофиксация будет применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получат кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она будет идти в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий.
На территории Подмосковья в ходе выборов президента РФ будут работать 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Помимо этого, для удобства избирателей в Подмосковье 57 избирательных участков расположатся в местах временного пребывания избирателей — в больницах, СИЗО и воинских частях. В том числе временные избирательные участки откроются на территории двух подмосковных аэропортов — Шереметьево и Жуковский, работают они также по стандартному графику — с 08.00 до 20.00.
Все УИКи обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций подготовлены 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы). Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 67% от всех участковых избирательных комиссий (2668 УИКов) оснащены видеокамерами, предоставленными «Ростелекомом». Остальные «покрыты» видеорегистрацией (1266 участковых избирательных комиссии и 61 территориальная избирательная комиссия).