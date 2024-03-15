На Кубани открылись 2829 участков для голосования на выборах президента

По данным региональных властей, Кубань является одним из самых больших по числу избирателей субъектов Федерации — порядка 4,4 млн человек.



«Голос каждого очень важен. Прошу жителей Краснодарского края найти время, обязательно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», — обратился к жителям региона губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

