На Кубани открылись 2829 участков для голосования на выборах президента

По данным региональных властей, Кубань является одним из самых больших по числу избирателей субъектов Федерации — порядка 4,4 млн человек.
«Голос каждого очень важен. Прошу жителей Краснодарского края найти время, обязательно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», — обратился к жителям региона губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Выборы президента проходят в России с 15 по 17 марта 2024 года. Избирательные участки традиционно работают с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Наталья Решетняк.