Экс-главы Приморья судятся друг с другом: в чем дело

Согласно информации суда, «Нацрыбресурс» требует взыскать 34,8 млн штрафа с «Находкинской БАМР» по одному из договоров, однако суть претензий пока не раскрывается. Первое заседание состоится уже в начале апреля.
Юридически 86,71% акций «Находкинской БАМР» принадлежат акционерному обществу «Дальинвестгрупп», которым управляет супруга Дарькина. Однако де-факто компанией руководит сам бывший глава Приморья, пишет Konkurent.ru.
Врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» с недавних пор стал Андрей Тарасенко, который до этого занимал пост премьера Якутии. Также он является бывшим врио губернатора Приморского края. После отставок политологи прогнозировали, что Тарасенко уже не появится в высших эшелонах власти на Дальнем Востоке.