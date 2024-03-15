Экс-главы Приморья судятся друг с другом: в чем дело

Врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» с недавних пор стал Андрей Тарасенко, который до этого занимал пост премьера Якутии. Также он является бывшим врио губернатора Приморского края. После отставок политологи прогнозировали, что Тарасенко уже не появится в высших эшелонах власти на Дальнем Востоке.