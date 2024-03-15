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Экс-главы Приморья судятся друг с другом: в чем дело

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта, ФедералПресс. Арбитражный суд Приморского края рассмотрит заявление, поступившее от предприятия «Национальные рыбные ресурсы», где временно обязанности гендиректора исполняет бывший врио главы Приморья Андрей Тарасенко. Иск подан в отношении ПАО «Находкинская БАМР», ею де-факто руководит экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин.
Источник: AP 2023

Согласно информации суда, «Нацрыбресурс» требует взыскать 34,8 млн штрафа с «Находкинской БАМР» по одному из договоров, однако суть претензий пока не раскрывается. Первое заседание состоится уже в начале апреля.

Юридически 86,71% акций «Находкинской БАМР» принадлежат акционерному обществу «Дальинвестгрупп», которым управляет супруга Дарькина. Однако де-факто компанией руководит сам бывший глава Приморья, пишет Konkurent.ru.

Врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» с недавних пор стал Андрей Тарасенко, который до этого занимал пост премьера Якутии. Также он является бывшим врио губернатора Приморского края. После отставок политологи прогнозировали, что Тарасенко уже не появится в высших эшелонах власти на Дальнем Востоке.