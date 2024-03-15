Андрей Назаров принял участие в голосовании на выборах президента России

Напомним, в 8.00 распахнули двери 3308 избирательных участков, в том числе образованных в местах временного пребывания избирателей (больницы, СИЗО, санатории, ж/д вокзал). Избирательные участки будут работать до 20.00 местного времени. Для граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, но хотят принять участие в выборах, предусмотрено голосование на дому. Прием обращений с просьбой голосовать на дому, в том числе по телефону, осуществляется участковыми избирательными комиссиями до 14.00 17 марта.