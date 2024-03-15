Владимир Путин присвоил госнаграды пятерым жителям Свердловской области

Президент России Владимир Путин 14 марта подписал Указ о награждении пятерых свердловчан госнаградами. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден советник гендиректора «Уральской горно-металлургической компании» Михаил Скляр.
Знаком отличия «За наставничество» награждены учитель екатеринбургского лицея № 110 Людмила Игошева и машинист-инструктор локомотивного депо Каменск-Уральский Вячеслав Бабунов.
Медаль ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и примерное воспитание детей получили Олег и Елена Чебоксаровы.