В Самарской области хотят ограничить время продажи алкоголя

Помимо этого, депутаты предложили установить, что пиво и пивные напитки будут продаваться только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, которые соответствуют санитарным требованиям. Если это изменение будет принято, то пиво не будут продавать в таких заведениях, как например, закусочные и т. п.