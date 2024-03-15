В Самарской области хотят ограничить время продажи алкоголя

Депутаты Губдумы Самарской области решили ввести ограничения розничной продажи алкоголя в точках общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Предложения озвучили на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи 14 марта.
— Предлагается ввести дополнительные ограничения времени розничной продажи с 23:00 до 09:00 для общественного порядка в многоквартирных домах. Однако они не будут распространяться на продажу организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими с собственниками помещений в многоквартирном доме соглашения о других условиях, — рассказали в Губдуме.
Помимо этого, депутаты предложили установить, что пиво и пивные напитки будут продаваться только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, которые соответствуют санитарным требованиям. Если это изменение будет принято, то пиво не будут продавать в таких заведениях, как например, закусочные
Предусмотрено установление переходного периода для адаптации к новым условиям продажи. Комитет рекомендовал направить озвученные предложения губернатору Самарской области.
Напомним, после многочисленных жалоб жителей на нарушение тишины из-за работы объектов общественного питания ночью для регионов предусмотрели право устанавливать дополнительные ограничения при розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах. В связи с этим глава региона поручил разработать подобный нормативный акт с учетом мнений жителей региона, представителей бизнеса и производителей.