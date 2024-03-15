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В Татарстане стартовали выборы президента России

Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.
Источник: Татарстан 24

Сегодня с 8 утра в Татарстане стартовали восьмые по счету выборы президента Российской Федерации. Граждане смогут отдать свой голос за выбранного кандидата вплоть до 17 марта включительно. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 ежедневно.

Всего в республике функционирует 2821 избирательный участок. Для удобства граждан, информация о местонахождении избирательных участков доступна на сайте «Госуслуги» и на портале Центральной избирательной комиссии России.

На текущих выборах зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и действующий президент Владимир Путин, выдвинувшийся в качестве самовыдвиженца.

Ранее мы писали, что журналистам показали, как выглядят избирательные участки, которые через трое суток будут открыты для всех. В Татарстане в этом году на 44 избирательных участках установлены электронные устройства для подсчёта голосов избирателей, все необходимые удобства созданы и для слабовидящих людей.