В Татарстане стартовали выборы президента России

Сегодня с 8 утра в Татарстане стартовали восьмые по счету выборы президента Российской Федерации. Граждане смогут отдать свой голос за выбранного кандидата вплоть до 17 марта включительно. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 ежедневно.
Всего в республике функционирует 2821 избирательный участок. Для удобства граждан, информация о местонахождении избирательных участков доступна на сайте «Госуслуги» и на портале Центральной избирательной комиссии России.
Ранее мы писали, что журналистам показали, как выглядят избирательные участки, которые через трое суток будут открыты для всех. В Татарстане в этом году на 44 избирательных участках установлены электронные устройства для подсчёта голосов избирателей, все необходимые удобства созданы и для слабовидящих людей.