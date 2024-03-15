В Татарстане стартовали выборы президента России

Ранее мы писали, что журналистам показали, как выглядят избирательные участки, которые через трое суток будут открыты для всех. В Татарстане в этом году на 44 избирательных участках установлены электронные устройства для подсчёта голосов избирателей, все необходимые удобства созданы и для слабовидящих людей.