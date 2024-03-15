Министры Башкирии проголосовали на выборах президента России

«Я свой выбор уже сделал. С надеждой смотрим в будущее, голосуем за сильную, крепкую, развивающуюся страну, — написал глава минздрава региона. — Голосование сегодня проходит и в 38 медицинских учреждениях, на базе которых работают 67 участковых избирательных комиссий. Они будут работать все три дня. Постоянные УИК расположены в 14 поликлиниках, медколледжах и 41 ФАПе. Временные УИК — в 10 больницах и двух поликлиниках».