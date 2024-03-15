Министры Башкирии проголосовали на выборах президента России

Как подчеркнул в своем телеграм-канале министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Клебанов, сегодня — важный и особенный день в жизни каждого россиянина — «мы выбираем президента России».
«С самого утра сходил на избирательный участок и сделал свой выбор, выполнил свой гражданский долг. Очень радует, что на избирательном участке с утра много желающих проголосовать. Это значит, что в нашей республике много сознательных граждан», — заявил глава минтранса Башкирии.
Исполняющий обязанности председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов также посетил с утра свой избирательный участок.
«Сегодня начал свой день с важного события. Выполнил свой гражданский долг и проголосовал на выборах президента Российской Федерации», — написал он в своем телеграм-канале.
Как рассказал в своем телеграм-канале министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, сегодня он тоже побывал на избирательном участке.
«Я сделал свой выбор, — написал Руслан Хабибов. — Мой выбор — это сильная Россия. Великая спортивная держава».
По мнению министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, «выбор, который мы сделаем в ближайшие три дня, многое определит в нашей стране в последующие годы».
«Я свой выбор уже сделал. С надеждой смотрим в будущее, голосуем за сильную, крепкую, развивающуюся страну, — написал глава минздрава региона. — Голосование сегодня проходит и в 38 медицинских учреждениях, на базе которых работают 67 участковых избирательных комиссий. Они будут работать все три дня. Постоянные УИК расположены в 14 поликлиниках, медколледжах и 41 ФАПе. Временные УИК — в 10 больницах и двух поликлиниках».
Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с супругой отдали сегодня утром свои голоса на выборах Президента России. Радий и Каринэ Хабировы проголосовали на избирательном участке № 109 Уфы, который расположен в ГКЗ «Башкортостан», информировал Башинформ.
Как сообщал ранее Башинформ, голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Начало голосования — в 8.00, завершение — в 20.00. Выборы в Башкирии проводят более 28 тысяч членов избирательных комиссий, представленных разными политическими партиями, органами местного самоуправления, собраниями избирателей.
«Все избирательные участки оборудованы кабинами для тайного голосования, стационарными и переносными ящиками для голосования (полупрозрачными и прозрачными) в соответствии с установленными ЦИК России нормами технологического оборудования», — подчеркнули в Центризбиркоме Башкирии.