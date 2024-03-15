В Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков

За прозрачностью и легитимностью голосования в Волгоградской области следят наблюдатели, в том числе иностранные: из Южной Кореи, Эквадора, Молдовы, Индонезии, Аргентины, Сербии, Гондураса, Казахстана и Пакистана. Дополнительные гарантии чистоты процесса даст использование видеостены: с ее помощью наблюдатели и эксперты смогут следить за ходом выборов в каждом муниципалитете региона.