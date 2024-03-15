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В Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков

15 марта — первый день 3-дневного голосования по выбору президента РФ. Ровно в 8.00 в регионе начали работу 1408 избирательных участков, они будут работать до 17 марта. Во всех УИК обеспечены условия удобного и безопасного волеизъявления избирателей.
Источник: Волгоградская правда

Впервые в истории страны граждане будут выбирать президента 3 дня: 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов.

За прозрачностью и легитимностью голосования в Волгоградской области следят наблюдатели, в том числе иностранные: из Южной Кореи, Эквадора, Молдовы, Индонезии, Аргентины, Сербии, Гондураса, Казахстана и Пакистана. Дополнительные гарантии чистоты процесса даст использование видеостены: с ее помощью наблюдатели и эксперты смогут следить за ходом выборов в каждом муниципалитете региона.