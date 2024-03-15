Как проходят выборы президента РФ в Иркутской области

«Кто последний?», — спрашивает женщина в конце очереди. «А вы на какой участок?». «На 714-й». «Тогда за мной», — с таких коротких диалогов началось утро 15 марта в гимназии № 2 города Иркутска. Здесь находятся три избирательных участка. Но прежде, чем попасть на них, нужно пройти осмотр на вахте. Всё-таки — школа. Детей перевели на дистанционное обучение на пятницу и субботу. Сейчас — время избирателей.