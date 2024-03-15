Как проходят выборы президента РФ в Иркутской области

Выборы президента РФ в Иркутской области начались с очередей на избирательных участках. Помещения для голосования открылись в 8 утра, избиратели пришли пораньше, чтобы выбрать главу государства и вовремя успеть на работу. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Время избирателей
«Кто последний?», — спрашивает женщина в конце очереди. «А вы на какой участок?». «На 714-й». «Тогда за мной», — с таких коротких диалогов началось утро 15 марта в гимназии № 2 города Иркутска. Здесь находятся три избирательных участка. Но прежде, чем попасть на них, нужно пройти осмотр на вахте. Всё-таки — школа. Детей перевели на дистанционное обучение на пятницу и субботу. Сейчас — время избирателей.
«Ключи, телефоны, положите на стойку — говорит охранник на вахте, когда народ начинает заходить в школу. — А в рюкзаке что?» «Ноутбук, после голосования еду на работу», — звучит ответ. «Его тоже — на стойку». Едва проявившееся недовольство в очереди — «Что? Совсем, что ли? Аэропорт устроили!» — быстро сошло на нет. Двое охранников грамотно организовали «переход» через металлоискатель большого количества людей.
Избиратели расходились каждый к своей комиссии, ориентируясь на вывески с нумерацией участков и номерами прикреплённых к ним домов. Члены комиссий не давали людям «застояться»: «Кто с 78-го дома? Подойдите к этому столику. А 101-й, вам, сюда». Очередь на участке № 715 быстро уменьшалась, хотя поначалу пугала своими размерами.
Не успел корреспондент «АиФ-Иркутск» оглядеться, как и его время пришло доставать свой паспорт. Протягиваю документ члену участковой комиссии. Женщина листает список избирателей, напоминающий амбарную книгу, находит адрес, выдаёт бюллетень и показывает, где нужно расписаться.
«Подождите, вы же не внесли мои паспортные данные в список избирателей», — говорю я улыбающемуся работнику избиркома.
«А они там есть, внесены заранее, нас областная избирательная комиссия уже второй год так радует», — говорит сотрудник участковой комиссии.
Атмосферное настроение
Только теперь заметил, что в списке избирателей в графе «Паспортные данные» сведения, действительно, внесены. Раньше эту графу заполнял сам избиратель — открывал паспорт и вносил данные в список избирателей, или это делал член участковой комиссии — с разрешения избирателя.
Кстати, на столике неподалёку — две книжки с законами, одна: «Об основных гарантиях избирательных прав…», другая: «О выборах президента РФ». Захочется что-то узнать или проверить — ответ рядом. Здесь же памятки для наблюдателей. На стенах — выставка детских рисунков на тему весны от юных художников 7−10 лет. Красивые рисунки, атмосферные, радуют взгляд. Создают весеннее настроение.
На участке работают три наблюдателя — считают проголосовавших. И меня подсчитали, когда выходил с заполненным бюллетенем из кабинки для голосования. 715-й участок оборудован комплексом обработки избирательных бюллетеней. «Бюллетень подавайте заполненной стороной вниз», — советует волонтёр, который стоит рядом с КОИБ.
Машина «съедает» бумагу и автоматический голос сначала здоровается, а потом сообщает, что бюллетень обработан. Особенно такому общению рады маленькие ребятишки — в ответ здороваются с машиной. Родители заходят с детьми на избирательный участок по дороге в детский сад. Одна семейная пара пришла с младенцем в люльке.
«Перед работой решил проголосовать и супругу свозить на выборы, малыша — с собой», — объясняет иркутянин Алексей.
К 9 часам избирательные участки в гимназии заметно опустели. Началось рабочее время. Помещения для голосования будут открыты с 8 утра до 8 вечера три дня — 15, 16 и 17 марта.