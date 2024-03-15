В Воронежской области началось голосование на выборах Президента РФ

Те, кто не сможет явиться по месту жительства или пребывания на свой участок, могут до 14:00 17 марта сообщить в свою УИК об объективной причине проголосовать дома. Найти свой избирательный участок можно на цифровом сервисе «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума» на сайте ЦИК России и Избирательной комиссии Воронежской области.