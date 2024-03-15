В Воронежской области началось голосование на выборах Президента РФ

Голосование пройдет в течение трех дней: 15, 16, 17 марта. Всего в регионе открылось 1707 избирательных участков. Все участковые избирательные комиссии будут работать по единому графику — с 08:00 до 20:00.
Те, кто не сможет явиться по месту жительства или пребывания на свой участок, могут до 14:00 17 марта сообщить в свою УИК об объективной причине проголосовать дома. Найти свой избирательный участок можно на цифровом сервисе «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума» на сайте ЦИК России и Избирательной комиссии Воронежской области.
Те, кто успел подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), могут выразить волеизъявление круглосуточно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.
Ранее мэр Воронежа призвал горожан принять участие в выборе главы государства.