Мэр Иркутска Руслан Болотов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

«Жители областного центра всегда проявляли гражданскую позицию. Мы все желаем счастливого будущего для наших детей, благополучной старости для родителей. В этих стремлениях мы едины. Радует, что голосует молодежь: к нашим избирательным участкам прикрепилось большое количество иногородних студентов. Это говорит о том, что молодое поколение осознанно и серьезно относится к судьбе своей страны. Призываю земляков не оставаться равнодушными и сделать свой выбор», — отметил мэр Руслан Болотов.