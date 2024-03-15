Мэр Иркутска Руслан Болотов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

«Жители областного центра всегда проявляли гражданскую позицию. Мы все желаем счастливого будущего для наших детей, благополучной старости для родителей. В этих стремлениях мы едины. Радует, что голосует молодежь: к нашим избирательным участкам прикрепилось большое количество иногородних студентов. Это говорит о том, что молодое поколение осознанно и серьезно относится к судьбе своей страны. Призываю земляков не оставаться равнодушными и сделать свой выбор», — отметил мэр Руслан Болотов.
Иркутянка София Кузакова пришла на выборы впервые: в этом году ей исполнилось 18 лет. Признается, что для нее сегодня важный день.
«Считаю, что это значимое событие для России. Нужно не оставаться в стороне и принимать участие в жизни страны. Будущее зависит от нас», — поделилась София Кузакова.
В столице региона организовано более 240 избирательных участков, которые будут работать с 8:00 до 20:00 в течение трех дней. На большинстве из них организованы концертные программы, мастер-классы, шахматные турниры, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Жители, которые по уважительным причинам не смогут прийти лично, вправе пригласить членов УИК на дом. Для этого необходимо проинформировать свою комиссию до 14:00 17 марта.