Более двух тысяч избирательных участков открылось в Нижегородской области

Избирательные участки открылись в Нижегородской области в 8.00 15 марта, в первый день выборов президента России. В регионе в эти дни работает более 2100 УИК в разных районах и муниципалитетах, в выборах занято свыше 21 тысячи человек.
— Все участковые избирательные комиссии приступили к работе в штатном режиме. Стартовало и дистанционное электронное голосование: все, кто подал заявление, смогут проголосовать в любое удобное время, начиная с сегодняшнего дня, до 20.00 17 марта, — рассказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.
По данным облизбиркома, заявку на дистанционное электронное голосование подали 288 371 нижегородец.