Мэр Краснодара Евгений Наумов проголосовал на выборах президента России

«Перед работой заехал на избирательный участок и проголосовал за кандидата, с которым, без сомнения, Россия продолжит развиваться», — сообщил господин Наумов в своем Телеграм-канале.



Глава краевого центра уверен, что краснодарцы покажут высокую явку благодаря своей активной гражданской позиции.



В Краснодаре открыт для голосования 381 избирательный участок.



Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта включительно. Проголосовать можно с 8:00 и до 20:00 по местному времени.



Наталья Решетняк.