«Перед работой заехал на избирательный участок и проголосовал за кандидата, с которым, без сомнения, Россия продолжит развиваться», — сообщил господин Наумов в своем Телеграм-канале.
Глава краевого центра уверен, что краснодарцы покажут высокую явку благодаря своей активной гражданской позиции.
В Краснодаре открыт для голосования 381 избирательный участок.
Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта включительно. Проголосовать можно с 8:00 и до 20:00 по местному времени.
Наталья Решетняк.
Мэр Краснодара Евгений Наумов проголосовал на выборах президента России
Глава Краснодара Евгений Наумов определился с выбором президента страны и проголосовал на участке № 6401 в поселке Березовом.
«Перед работой заехал на избирательный участок и проголосовал за кандидата, с которым, без сомнения, Россия продолжит развиваться», — сообщил господин Наумов в своем Телеграм-канале.