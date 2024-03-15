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Иностранные наблюдатели приехали в Волгоградскую область на выборы

В преддверии выборов в город-герой накануне из Южной Кореи, Молдовы, Эквадора, Индонезии, Сербии, Аргентины, Казахстана, Пакистана и Гондураса прибыла делегация наблюдателей.

Они будут присутствовать на избирательных участках, а также в Центре общественного наблюдения.

В Волгограде гости возложили цветы на Мамаевом кургане. Город-герой произвел на иностранцев большое впечатление.

Профессор и преподаватель русского языка из Южной Кореи Вонкван Мун Чжун Ил часто бывает в России, однако в Волгограде он впервые. Иностранный специалист давно мечтал увидеть «Родину-мать».

Наблюдатели в Волгоградской области будут работать в течение всех 3 дней голосования на выборах 15, 16 и 17 марта. В регионе будут открыты 1408 избирательных участков.