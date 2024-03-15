Беглов отстоял в очереди и проголосовал на выборах президента

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в выборах президента. Глава города пришел отдать свой голос утром 15 марта в школу на Кораблестроителей, 21, корпус 3, сообщает корреспондент «Фонтанки».
Градоначальник зашел в зал для голосования один, спокойно дождался своей очереди, получил бюллетень и поставил галочку. «Пока шел в кабинку, какой-то бабушке указал, куда ей идти, потому что она увидела губернатора и растерялась», — рассказывает наш корреспондент.
«Я лично голосовал за будущее нашей страны, за своих детей, за своих внуков, чтобы они могли спокойно жить, развиваться, говорить на родном языке. Голосовал за будущее нашего города. Это важно, как будет развиваться мегаполис XXI века. Это меня волнует, мою семью», — сказал Беглов журналистам, пожелав в конце хороших новостей.
Главы регионов уже начали публиковать отчеты о том, как сходили на участок. Например, губернатор Камчатского края Владимир Солодов написал, что вся процедура заняла буквально пару минут. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв пришел на свой избирательный участок с семьей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко начал рабочий день с голосования. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг вместе с женой проголосовал на участке в Кызыле.