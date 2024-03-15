Беглов отстоял в очереди и проголосовал на выборах президента

«Я лично голосовал за будущее нашей страны, за своих детей, за своих внуков, чтобы они могли спокойно жить, развиваться, говорить на родном языке. Голосовал за будущее нашего города. Это важно, как будет развиваться мегаполис XXI века. Это меня волнует, мою семью», — сказал Беглов журналистам, пожелав в конце хороших новостей.