Орлов официально присвоил улицам Екатеринбурга имена летчика и хирурга

Как следует из опубликованных на официальном городском портале документов, в Орджоникидзевском районе на территории строящегося ЖК «Зеленая горка», появится улица Степана Кырчанова, а в Академическом районе на территории планируемых кварталов — улица Василия Шамарина.
Степан Кырчанов — летчик-истребитель. В 1943 году попал в плен. С третьей попытки смог сбежать и присоединился к словацким повстанцам. Командовал партизанским отрядом имени Эрнста Тельмана.
Василий Шамарин, доктор медицинских наук и заслуженный врач РСФСР, является одним из основателей медицинского факультета Уральского государственного университета, который позже выделился в отдельный вуз, Свердловский медицинский институт.
Также считается одним из основателей Уральской научной школы урологов. Как военный врач участвовал в Русско-Японской, Первой Мировой и гражданской войнах (на стороне как «красных», так и «белых»).
Как сообщал «МК-Урал», рекомендации присвоить планируемым улицам имена Василия Шамарина и Степана Кырчанова в декабре 2023 года дала топографическая комиссия. На том же заседании было рекомендовано переименовать участок улицы Шарташской между улицами Мамина-Сибиряка и Луначарского в переулок Вениамина Яковлева — основателя системы арбитражных судов в России. Данные изменения глава Алексей Орлов утвердил в январе.