Орлов официально присвоил улицам Екатеринбурга имена летчика и хирурга

Как сообщал «МК-Урал», рекомендации присвоить планируемым улицам имена Василия Шамарина и Степана Кырчанова в декабре 2023 года дала топографическая комиссия. На том же заседании было рекомендовано переименовать участок улицы Шарташской между улицами Мамина-Сибиряка и Луначарского в переулок Вениамина Яковлева — основателя системы арбитражных судов в России. Данные изменения глава Алексей Орлов утвердил в январе.