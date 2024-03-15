Премьер ответил, почему башкана Гагаузии до сих пор не утвердили в правительстве

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik.Премьер Дорин Речан в пленуме парламента, представляя отчет о работе кабмина за 2023 год, рассказал, почему башкана Гагаузии Евгению Гуцул до сих пор не утвердили в качестве члена правительства Молдовы.
Вопрос задал независимый депутат Александр Суходольский, напомнив о законе об особом правовом статусе Гагаузской автономии.
«Если говорить о том, что по каким-то причинам ее невозможно назначить членом кабмина, это кстати императивная норма закона, в том же законе прописано, при каких условиях башкан не может занимать должность. Но нет ни одного из этих условий — законного решения суда и так далее, которое запрещает ей быть башканом и не быть членом правительства», — уточнил Суходольский.
В ответ Речан дважды повторил, что должно быть принято некое судебное решение.
«Первое, что должно случиться — юстиция должна закончить процесс по приговору тех, кто мошенничал и допустил нарушения. Думаю, мы должны с уважением относиться к гагаузам в Молдове. Поэтому первое, что должно случиться, чтобы те, кто мошенничал и допустил нарушения, были наказаны», — отметил Речан.
Выборы главы региона состоялись в Гагаузии прошлой весной, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от объявленной впоследствии неконституционной оппозиционной партии «Шор». Президент Молдовы Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.