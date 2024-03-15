Премьер ответил, почему башкана Гагаузии до сих пор не утвердили в правительстве

«Если говорить о том, что по каким-то причинам ее невозможно назначить членом кабмина, это кстати императивная норма закона, в том же законе прописано, при каких условиях башкан не может занимать должность. Но нет ни одного из этих условий — законного решения суда и так далее, которое запрещает ей быть башканом и не быть членом правительства», — уточнил Суходольский.