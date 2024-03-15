Путин наградил южноуральских рабочих и руководителей

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта, ФедералПресс. 11 представителей промышленных предприятий Южного Урала из числа рабочих и их руководителей получили государственные награды президента РФ. Владимир Путин подписал соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале. Также почетные звания за свои профессиональные достижения получили челябинские металлурги, педагог и работник транспорта.