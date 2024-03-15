Путин наградил южноуральских рабочих и руководителей

«Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени” награждаются 11 жителей Челябинской области. Жители региона удостоились почетных званий “Заслуженный учитель Российской Федерации”, “Заслуженный металлург Российской Федерации” и “Заслуженный работник транспорта Российской Федерации”, — сказано в указе президента России.
Президент Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» рабочих четырех южноуральских предприятий: ПАО «Ашинский металлургический завод», ООО «Механоремонтный комплекс» в Магнитогорске, ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «Объединенная сервисная компания».
Глава государства присвоил почетные звания учителю челябинского лицея № 77, вальцовщику стана горячей прокатки и резчику холодного металла из Аши и осмотрщику вагонов ООО «Ремпуть».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что почетной грамотой награждена заведующая отделением ГКБ Челябинска № 8 Тамара Костина. Благодарность президента получила также старшая медсестра областной клинической больницы № 2 Зарина Камалова.