Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Путин наградил южноуральских рабочих и руководителей

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта, ФедералПресс. 11 представителей промышленных предприятий Южного Урала из числа рабочих и их руководителей получили государственные награды президента РФ. Владимир Путин подписал соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале. Также почетные звания за свои профессиональные достижения получили челябинские металлурги, педагог и работник транспорта.
Источник: Пресс-служба Президента России

«Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени” награждаются 11 жителей Челябинской области. Жители региона удостоились почетных званий “Заслуженный учитель Российской Федерации”, “Заслуженный металлург Российской Федерации” и “Заслуженный работник транспорта Российской Федерации”, — сказано в указе президента России.

Президент Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» рабочих четырех южноуральских предприятий: ПАО «Ашинский металлургический завод», ООО «Механоремонтный комплекс» в Магнитогорске, ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «Объединенная сервисная компания».

Глава государства присвоил почетные звания учителю челябинского лицея № 77, вальцовщику стана горячей прокатки и резчику холодного металла из Аши и осмотрщику вагонов ООО «Ремпуть».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что почетной грамотой награждена заведующая отделением ГКБ Челябинска № 8 Тамара Костина. Благодарность президента получила также старшая медсестра областной клинической больницы № 2 Зарина Камалова.