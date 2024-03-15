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В Калининградской области началось голосование на выборах президента России

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени.
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 15 марта, в России стартовали выборы президента РФ. По всей Калининградской области в 8:00 открылись 563 избирательных участка.

Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.

Сделать выбор можно на своём обычном избирательном участке или дома, а также воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Как уточнили в областном Избиркоме, 68 тыс. калининградцев подали заявление на голосование с помощью ДЭГ.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

В дни выборов в Калининграде состоится викторина, счастливчики получат квартиры и авто.