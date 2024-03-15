В Калининградской области началось голосование на выборах президента России

В пятницу, 15 марта, в России стартовали выборы президента РФ. По всей Калининградской области в 8:00 открылись 563 избирательных участка.
Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.
Сделать выбор можно на своём обычном избирательном участке или дома, а также воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Как уточнили в областном Избиркоме, 68 тыс. калининградцев подали заявление на голосование с помощью ДЭГ.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В дни выборов в Калининграде состоится викторина, счастливчики получат квартиры и авто.