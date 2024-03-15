В Екатеринбурге на выборах президента проголосовала Татьяна Мерзлякова

В Екатеринбурге 15 марта проходит первый день выборов президента России. Россияне смогут проголосовать с 8:00 до 20:00 вплоть до 17 марта. Утром 15 марта на избирательный участок № 1269 пришла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.