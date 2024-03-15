В Волгоградской области родным десяти погибших в зоне СВО бойцов вручили награды

Десять военнослужащих за проявленную отвагу при выполнении боевой задачи посмертно представили к государственным наградам, сообщил в своем тг-канале глава Камышина Станислав Зинченко. Ордена Мужества передали родственникам военных:
Еще один орден Мужества и медаль «За храбрость» II степени передали сыну и жене сержанта Виталия Васкецова. Медаль «За отвагу» вручили сыну старшего сержанта Алексея Межакова.
Глава районного центра поблагодарил родителей погибших военнослужащих, воспитавших настоящих защитников Отечества.
«Спасибо женам за то, что поддерживали, оставались надежным тылом для них. Награды должны храниться в ваших семьях. И будущие поколения должны знать о мужестве тех, кто создавал условия для нашего будущего», — подчеркнул он.