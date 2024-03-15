Губернатор Воронежской области Гусев проголосовал на выборах Президента РФ

«На дистанционное электронное голосование около 200 тысяч человек зарегистрировалось. Очень хороший результат. Безусловно, мы будем применять такую форму голосования, как на дому. Она для пожилых людей, для тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Процедуры все отработаны, комиссии знают, как действовать в этих ситуациях».