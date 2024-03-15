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Губернатор Воронежской области Гусев проголосовал на выборах Президента РФ

Глава региона выразил уверенность, что три дня голосования покажут консолидацию воронежцев.
Источник: соцсети

Губернатор Александр Гусев проголосовал на выборах Президента России.

В связи с началом голосования глава региона обратился к жителям Воронежской области.

«Наша страна сейчас находится в особом периоде. Как показывает история, в такие сложные периоды наше общество всегда объединялось. Я уверен, что три дня голосования покажут консолидацию воронежцев», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что есть разные формы голосования:

«На дистанционное электронное голосование около 200 тысяч человек зарегистрировалось. Очень хороший результат. Безусловно, мы будем применять такую форму голосования, как на дому. Она для пожилых людей, для тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Процедуры все отработаны, комиссии знают, как действовать в этих ситуациях».

Все избирательные участки Воронежской области открылись в штатном режиме.

«Уверен в высокой явке, но тем не менее хотел бы призвать жителей области проявить активность и исполнить свой гражданский долг», — обратился к воронежцам Александр Гусев.

Напомним, выборы главы государства продлятся с 15 по 17 марта.