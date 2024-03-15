Губернатор Воронежской области Гусев проголосовал на выборах Президента РФ

Губернатор Александр Гусев проголосовал на выборах Президента России.
В связи с началом голосования глава региона обратился к жителям Воронежской области.
«Наша страна сейчас находится в особом периоде. Как показывает история, в такие сложные периоды наше общество всегда объединялось. Я уверен, что три дня голосования покажут консолидацию воронежцев», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что есть разные формы голосования:
«На дистанционное электронное голосование около 200 тысяч человек зарегистрировалось. Очень хороший результат. Безусловно, мы будем применять такую форму голосования, как на дому. Она для пожилых людей, для тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Процедуры все отработаны, комиссии знают, как действовать в этих ситуациях».
Все избирательные участки Воронежской области открылись в штатном режиме.
«Уверен в высокой явке, но тем не менее хотел бы призвать жителей области проявить активность и исполнить свой гражданский долг», — обратился к воронежцам Александр Гусев.
Напомним, выборы главы государства продлятся с 15 по 17 марта.