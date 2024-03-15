Наталья Котова: «Проголосовала за стабильность, за будущее нашей страны»

«Считаю, что каждый житель, который обладает правом голоса, должен прийти и выполнить свой гражданский долг, проголосовать за развитие нашей страны. Сегодня многое делается в стране. Проголосовала за стабильность, за будущее нашей страны и очень важно, кто будет его определять. Нашей великой страной должен управлять сильный лидер, который будет пользоваться авторитетом во всем мире», — отметила Наталья Котова.