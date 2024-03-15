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В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ стартовали в Севастополе, одной из первых на своем избирательном участке утром в пятницу проголосовала 90-летняя Вера Переверзева, передает корреспондент РИА Новости.
Источник: РИА "Новости"

«У меня традиция голосовать в числе первых. И сегодня я пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать за сильного президента и великую Россию», — сказала она.

Голосовала жительница Севастополя в Нахимовском районе, где находится участковая избирательная комиссия № 159.

Вере Васильевне Переверзевой 90 лет, она в числе первых пришла на избирательный участок. Так было и в 2018 году на выборах президента, а также в 2014 году, когда решалась судьба Крымского полуострова на референдуме, сообщила она РИА Новости.