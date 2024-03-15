В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование

«У меня традиция голосовать в числе первых. И сегодня я пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать за сильного президента и великую Россию», — сказала она.
Голосовала жительница Севастополя в Нахимовском районе, где находится участковая избирательная комиссия № 159.
Вере Васильевне Переверзевой 90 лет, она в числе первых пришла на избирательный участок. Так было и в 2018 году на выборах президента, а также в 2014 году, когда решалась судьба Крымского полуострова на референдуме, сообщила она РИА Новости.