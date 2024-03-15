Командира из Хабаровского края наградили за подбитые танки и БМП врага

— Отвага, решительность и высокий профессионализм капитана способствовали спасению многих жизней военнослужащих подразделения и успешному выполнению боевых задач. Всего за время проведения специальной военной операции под руководством капитана Артура Хамитова, уничтожено два танка Т-64, одна БМП, один расчет ПТУР, пулеметный расчет, до 40 человек живой силы ВСУ, — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Напомним, что ранее наградили медалью «За Боевые отличия» и представили к медали «Суворова» прапорщика Эльдора Хамидова. Танк, экипажем которого командовал военнослужащий, вступил в тяжёлый четырёхдневный бой с ВСУ в одном из населённых пунктов в зоне СВО. В составе группы спецназа машина прапорщика уничтожила три грузовика УРАЛ, одну БМП, два пикапа, опорный пункт противника, а также до 25 единиц живой силы националистов.