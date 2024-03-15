Алиханов объяснил, почему нельзя добавить вагоны в поезда до «большой России»

«Ориентировочно с 1 мая планируется распространить субсидию на всех жителей Калининградской области. Решение будет официально опубликовано, следите, пожалуйста, за новостями в СМИ, — напомнили в министерстве. — Дефицит мест на пассажирские поезда дальнего следования возник из-за ограничений с литовской стороны на максимальное разрешенное количество пассажиров в одном транзитном поезде. Увеличение состава или назначение дополнительных поездов, к сожалению, невозможно, так как не согласовывается литовской стороной. Рекомендуем приобретать билеты заранее, продажи открываются от 60−90 суток до отправления поезда. Отправили обращение в адрес Министерства транспорта России о необходимости повторно проработать с литовской стороной вопрос отмены таких ограничений».