Волгоградцы активно идут на избирательные участки

«Я здесь с 8 утра, считай, с открытия, — говорит волгоградка Татьяна Гурина. — Я считаю, что это очень важно. Потому что это наша страна, наш президент. Поэтому выбор каждого — прийти и проголосовать. Я сюда пришла перед работой, в первый день голосования, потому что проголосовал — и затем спокойно ждешь результатов».