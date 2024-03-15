Волгоградцы активно идут на избирательные участки

Первые избиратели, которые пришли утром на участки 15 марта, старались успеть до работы сделать главное — выбрать будущее страны.
«Я здесь с 8 утра, считай, с открытия, — говорит волгоградка Татьяна Гурина. — Я считаю, что это очень важно. Потому что это наша страна, наш президент. Поэтому выбор каждого — прийти и проголосовать. Я сюда пришла перед работой, в первый день голосования, потому что проголосовал — и затем спокойно ждешь результатов».
Все пришедшие на выборы отмечают хорошие условия, созданные на участках. Процесс голосования проходит в спокойной обстановке, слаженно.
«Все очень комфортно. Проводили, показали, куда пройти, — отмечает Юлия Вечеркова. — Мне кажется, это важно. Мы живем в этой стране. Я считаю, что это мой долг — отдать свой голос».
«Участок оборудован. Очень приятные, приветливые члены комиссии. Я пришла с хорошим настроением, потому что я, как гражданин России, выражаю свою позицию, обоснованную, обдуманную, проанализированную, — подчеркивает жительница Волгограда Инна Танчинец. — Мы живем в эпоху новостроек, очень много национальных проектов, которые реализуются ради нас, ради детей, родителей и для других граждан. Я голосую за президента России».