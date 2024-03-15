Наблюдатель из Кении рассказал о голосовании в Перми

ПЕРМЬ, 15 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ проходят гладко, без происшествий, однако в Пермском крае очень холодно, рассказал РИА Новости международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна во время визита на один из избирательных участков краевого центра.
«Я впервые в Перми. Здесь очень холодно. Тот момент выборов, который сейчас я застал, проходит гладко, без происшествий. До этого момента все прошло гладко. Я доволен тем процессом, который здесь происходит. Интересуюсь, как много людей придет для того, чтобы принять участие в избирательном процессе. Надеюсь, он пройдет равно и справедливо. Сейчас это так. Предоставить полный отчет и передать полные впечатления об избирательном процессе будет возможно спустя три дня», — рассказал международный наблюдатель Алекс Муигай Нджугуна.
Он отметил, что посетит ряд избирательных участков.
По словам председателя краевого избиркома Игоря Вагина, международных наблюдателей в Перми удивило, насколько технологичен процесс голосования, на каком уровне организована работа избирательных комиссий.
С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента страны. Впервые голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Пермском крае в пятницу открылось 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Они проработают все три дня голосования с 08.00 до 20.00. На них будет задействовано около шести тысяч наблюдателей. По данным избиркома, в регионе зарегистрировано 1 971 044 избирателя (770 175 человек — в Перми).