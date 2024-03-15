Наблюдатель из Кении рассказал о голосовании в Перми

«Я впервые в Перми. Здесь очень холодно. Тот момент выборов, который сейчас я застал, проходит гладко, без происшествий. До этого момента все прошло гладко. Я доволен тем процессом, который здесь происходит. Интересуюсь, как много людей придет для того, чтобы принять участие в избирательном процессе. Надеюсь, он пройдет равно и справедливо. Сейчас это так. Предоставить полный отчет и передать полные впечатления об избирательном процессе будет возможно спустя три дня», — рассказал международный наблюдатель Алекс Муигай Нджугуна.