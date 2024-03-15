Константин Шестаков отдал свой голос на президентских выборах

«Сегодня очень важный день для всех нас, мы выбираем путь развития страны на ближайшие шесть лет, — рассказал мэр. — Я убежден, что, также, как и я, большинство жителей Владивостока поддерживает тот курс, по которому идет страна сейчас. Мне кажется, любому человеку, который взвалил на свои плечи ответственность за свой мир, а он у каждого разный — у кого-то семья, у кого-то регион, у кого-то страна, — понимает, что сейчас очень важно объединиться. Сделать выбор, чтобы тот фундамент, на котором мы будем реализовывать задуманные проекты, был крепким и поддерживаем всеми».