Орехи, пинетки и бусы: рассказываем, что продают на омских ярмарках в день выборов

С 15 марта в Омской области начинаются выборы президента. В этом году голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. В регионе организовали 1 721 избирательный участок, а на некоторых из них для омичей устроили ярмарки с различными товарами.
На ярмарках продаются множество изделий ручной работы. Например, вязаные детские игрушки стоят про 200 рублей.
Для детей также продаются вязаные разноцветные пинетки по 150 рублей. Цены на вязаные летние шапочки начинаются от 700 рублей.
На ярмарках можно увидеть и яркие сумки, также ручной работы. Они продаются по 300−400 рублей.
На ярмарках также представлены различные сладости: орешки с варёной сгущёнкой, зефир, трубочки и печенье. Цены на такие продукты начинаются от 330 рублей.
Изделия на избирательных участках представлены не только вязаные. Например, кукла в синем платье сделана из колготки, а внутри находится синтепон. Она стоит 1 300 рублей.
Избирательные участки начали работу с 8:00 и закончат в 20:00 по местному времени.