Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны

«Замечательное настроение, хороший день. Слава Богу, все идет по плану. Голосуем за будущее России. Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными, свой голос отдайте за будущее нашей страны! За безопасность, за развитие, за экономику, за жизнь и здоровье наших детей и внуков», — сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что крымчане сделали правильный выбор в 2014 году, проголосовав за воссоединение с Россией.
«Спасибо всем гражданам Российской Федерации — поддержка была все 10 лет, мы один на один с проблемами не оставались. Поэтому свой вклад в развитие нашей большой России крымчане внесут. Уверен, явка будет высокая».
15 марта в 8.00 в Крыму стартовало голосование на выборах президента России. Проголосовать можно как очно, так и онлайн — с помощью электронного дистанционного голосования.
В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1100 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан. Также задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.
На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней — участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана.