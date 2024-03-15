Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны

«Замечательное настроение, хороший день. Слава Богу, все идет по плану. Голосуем за будущее России. Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными, свой голос отдайте за будущее нашей страны! За безопасность, за развитие, за экономику, за жизнь и здоровье наших детей и внуков», — сказал Аксенов.