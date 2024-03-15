21% избирателей отдали свой голос на выборах президента в Хабаровском крае

Сейчас УИК подвел промежуточные итоги. Явка избирателей, которые пришли на избирательные участки составила более 21%. Были отмечены лидеры по явке, среди районов Хабаровского края — это традиционно Тугуро-чумиканский и Аяно-Майский районы.
— Подобные показатели связаны с тем, что в Тугуро-чумиканском и Аяно-Майском районах люди активно голосовали досрочно. Хабаровск в рамках края выглядит не очень активно, однако и в краевом центре проголосовало большое количество людей — более 17% избирателей. В город Юности проголосовало больше 21%. Наименьшая явка отмечается в Советско-Гаванском районе, которая составила более 20%, — отметил председатель Хабаровской краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко.
Как отметил глава избиркома Хабаровского края в своем пресс-подходе, цифры, которые получены в первый день голосования достаточно впечатляющие. Явка сегодня уже превысила показатели 2018 года и стала выше, чем на выборах в Государственную думу РФ в 2021 году.
— Мы видим большую явку избирателей. Люди шли с 8 часов утра и продолжали данная активность до полудня. Большая явка сегодня может быть связана с тем, что многие пытаются проголосовать в пятницу, чтобы остальные дни были свободны для других своих дел, — рассказал председатель Хабаровской краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко.
Также было отмечено, что в информационном поле фиксируется разного рода информация. Однако пока не один из вброешнных фактов в соцсетях не подтвердился.
— В одном из районов появилась информация, что в урну было вкинуто больше бюллетеней, чем положено. Однако была отмотана запись видеонаблюдения, и информация о вбросах не подтвердилась. Было видно, что голосящие опускают по одной бюллетени в урну для голосования, — рассказал председатель Хабаровской краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко.