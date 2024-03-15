21% избирателей отдали свой голос на выборах президента в Хабаровском крае

— Подобные показатели связаны с тем, что в Тугуро-чумиканском и Аяно-Майском районах люди активно голосовали досрочно. Хабаровск в рамках края выглядит не очень активно, однако и в краевом центре проголосовало большое количество людей — более 17% избирателей. В город Юности проголосовало больше 21%. Наименьшая явка отмечается в Советско-Гаванском районе, которая составила более 20%, — отметил председатель Хабаровской краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко.