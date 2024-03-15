Родная школа и надежда на удачу: как известные челябинцы участвуют в голосовании на выборах президента

В Челябинске, как и по всей России, 15 марта началось трехдневное голосование на выборах президента. Избирательные участки открылись в 8:00. Многие известные персоны постарались посетить их как можно раньше.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пришел с супругой Ириной на участок, который находится в школе, где когда-то учился будущий глава региона.
Когда губернатор опускал бюллетень в урну, на участке раздались аплодисменты.
— Выборы президента — это главные выборы нашей страны, где определяется ее будущее. В эти дни важно показать нашу сплоченность, наше единство. Челябинская область была, есть и будет опорой нашей страны, — заявил Алексей Текслер.
В школе проголосовала и первый вице-губернатор Ирина Гехт. Члены избиркома на ее участке работают между шведской стенкой и волейбольной сеткой.
— Утро началось для меня с поездки на избирательный участок, — заявила Ирина Гехт. — Нам предстоит наращивать потенциал России как великой державы.
Замминистра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин пришел на избирательный участок вв гуманитарно-педагогическом университете. Чтобы избирателям было удобно, там запаслись ретро-стульями.
Министр спорта Челябинской области Александр Гриб назвал голосование традицией.
— Регулярно с 18 лет участвую в голосовании на выборах, — поделился министр. — И сегодня с самого утра вместе с супругой мы пришли на избирательный участок, чтобы отдать свой голос.
Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел рассказал, что не только опустил в урну бюллетень, но и принял участие в викторине.
— В ней разыгрываются три квартиры, десять автомобилей, бытовая техника и электроника. Надеюсь на удачу! — признался глава района.
На избирательный участок утром поспешил четырехкратной обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин.
— Сегодня день выборов президента России ! И я свой голос отдал. Всем хорошего дня и отличного настроения, — пожелал он.
Недавно назначенный министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке постарался приехать на участок как можно раньше.
— Впереди плотный рабочий график, очень насыщенный день, но я понимаю, что его ключевое событие для меня уже свершилось, — рассказал Виталий Литке после голосования.
Мэр Миасса Егор Ковальчук тоже побывал на избирательном участке утром.
— Каждый из нас должен принять решение, проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор, — призвал он.
— Очень важно, кто будет определять наше будущее. Великой страной должен управлять сильный лидер, имеющий авторитет во всем мире, — заявила мэр Челябинска Наталья Котова.
Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева и министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев ни на какие участки не ездили. Они проголосовали дистанционно, с помощью компьютера и телефона.
— Считаю это событие самым важным событием года, — прокомментировал голосование Алексей Нечаев.