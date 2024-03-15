В Иркутской области пройдет митинг «Россия, Крым, Севастополь»

В марте 2014 года Иркутск стал одним из первых городов, где прошли митинги в поддержку жителей Крыма. Тогда около 5 тыс. человек собрались, чтобы выразить свою поддержку крымчанам. Жители Приангарья вышли на улицы с флагами и плакатами, на которых были надписи: «Севастополь, мы с тобой!», «Крым, Иркутск с тобой!», «Россия своих не бросает!», «Горжусь страной!».