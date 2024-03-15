Свердловский губернатор Куйвашев принял участие в выборах президента

По данным близкого к администрации главы региона Telegram-канала «Не для протокола», в викторине «Опорный край» Евгений Куйвашев участвовать отказался. «Сказал, что боится выиграть», — цитирует канал главу региона.



Свои голоса в выборах президента уже отдали губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и глава Тюменской области Александр Моор.



Участки голосования в регионах Уральского федерального округа (УрФО) уже открыты — они будут работать 15—17 марта с 8:00 до 20:00. На пост главы государства претендуют Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).



Напомним, официальный сайт викторины «Опорный край» дал технический сбой из-за большого количества зашедших участников. Число одновременных обращений к сайту превысило 100 тыс. на 10:24.