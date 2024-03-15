Игорь Кобзев предложил вдвое увеличить единовременную выплату участникам СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что считает необходимым в два раза увеличить единовременную выплату военнослужащим по контракту, участвующим в СВО. Соответствующий документ глава региона внес на рассмотрение депутатов областного парламента, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал Игоря Кобзева (18+).
«В данный момент действует Закон Иркутской области “О денежной выплате участникам специальной военной операции”. Согласно этому документу военнослужащим, которые заключили контракт с министерством обороны РФ и включены в списки личного состава войсковой части, полагается единовременная выплата 200 тысяч рублей», — напомнил губернатор.
Игорь Кобзев предложил внести поправки в этот закон и увеличить сумму до 400 тысяч рублей, указав, что это долг властей — всеми возможными способами поддерживать тех, кто встал на защиту Родины.