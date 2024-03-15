Наблюдатель из Болгарии: Чувствую себя в Башкирии как дома

Сегодня международный эксперт из Болгарии принял участие в прямом эфире из ЦУР Башкортостана в программе «Салям» телеканала БСТ.
Гость студии рассказал, что имеет опыт работы наблюдателем на выборах в Узбекистане и Марокко. В нашей республике он впервые. Но чувствует себя здесь как дома.
Добавим, что в течение трех дней международные наблюдатели из Австрии, Шри-Ланки, Индонезии и других стран будут работать в разных городах и районах Башкортостана.
Напомним, в 8.00 распахнули двери 3308 избирательных участков, в том числе образованных в местах временного пребывания избирателей (больницы, СИЗО, санатории, ж/д вокзал). Избирательные участки будут работать до 20.00 местного времени. Для граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, но хотят принять участие в выборах, предусмотрено голосование на дому. Прием обращений с просьбой голосовать на дому, в том числе по телефону, осуществляется участковыми избирательными комиссиями до 14.00 17 марта.