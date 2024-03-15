Андрей Бочаров проголосовал на выборах «За Россию, за будущее, за нашу победу»

15 марта в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков, они будут работать также 16 и 17 марта с 8 до 20 часов. Уже в первые минуты после открытия избирательные участки стали заполняться людьми.
«Нужно отметить, что голосование идет достаточно активно по сравнению с предыдущими годами — это очень хорошо, — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров. — У каждого жителя Волгоградской области, России есть по-настоящему хорошая возможность сделать свой выбор. Свой патриотический выбор: прийти на избирательные участки и отдать голос за кандидата, за будущего президента, с кем мы связываем развитие нашей страны. Это очень важно».
Глава региона призвал всех волгоградцев сделать свой гражданский выбор.
«От этого зависит жизнь и развитие нашей страны. Победа будет за нами!» — уверен Бочаров.
Волгоградская область полностью готова к проведению демократических, прозрачных выборов. В регионе сформирован региональный Штаб общественного наблюдения, особое внимание уделено комплексной безопасности.