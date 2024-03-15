Андрей Бочаров проголосовал на выборах «За Россию, за будущее, за нашу победу»

«Нужно отметить, что голосование идет достаточно активно по сравнению с предыдущими годами — это очень хорошо, — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров. — У каждого жителя Волгоградской области, России есть по-настоящему хорошая возможность сделать свой выбор. Свой патриотический выбор: прийти на избирательные участки и отдать голос за кандидата, за будущего президента, с кем мы связываем развитие нашей страны. Это очень важно».