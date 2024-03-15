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Андрей Бочаров проголосовал на выборах «За Россию, за будущее, за нашу победу»

Губернатор Волгоградской области пришел на избирательный участок почти сразу после его открытия. Он проголосовал на участке в новой школе № 123 в Ворошиловском районе. По словам Андрея Бочарова, свой голос он отдал за развитие страны.
Источник: администрация Волгоградской области

15 марта в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков, они будут работать также 16 и 17 марта с 8 до 20 часов. Уже в первые минуты после открытия избирательные участки стали заполняться людьми.

«Нужно отметить, что голосование идет достаточно активно по сравнению с предыдущими годами — это очень хорошо, — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров. — У каждого жителя Волгоградской области, России есть по-настоящему хорошая возможность сделать свой выбор. Свой патриотический выбор: прийти на избирательные участки и отдать голос за кандидата, за будущего президента, с кем мы связываем развитие нашей страны. Это очень важно».

Глава региона призвал всех волгоградцев сделать свой гражданский выбор.

«От этого зависит жизнь и развитие нашей страны. Победа будет за нами!» — уверен Бочаров.

Волгоградская область полностью готова к проведению демократических, прозрачных выборов. В регионе сформирован региональный Штаб общественного наблюдения, особое внимание уделено комплексной безопасности.