Новым главой администрации Волгодонска стал Юрий Мариненко

Депутатам представили на выбор две кандидатуры — начальника межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» Юрия Мариненко и директора по персоналу инжиниринговой и машиностроительной компании «Атоммашэкспорт» Надежду Бондаренко.
На заседании выступил первый замгубернатора Игорь Гуськов, который зачитал обращение к народным избранникам от губернатора Василия Голубева. Глава региона просил поддержать кандидатуру Юрия Мариненко.
В ходе открытого голосования все 23 депутата отдали предпочтение кандидатуре Мариненко.
Новый градоначальник родился в 1968 году в хуторе Усть-Грязновский Обливского района Ростовской области. Имеет высшее юридическое образование — в 1996 году окончил Ростовскую высшую школу МВД России. Служил в органах внутренних дел. К исполнению обязанностей главы администрации он приступит в начале апреля.
Напомним, прежний руководитель городской администрации Сергей Макаров добровольно ушел в отставку 29 ноября 2023 года. Официально причины отставки не назывались.