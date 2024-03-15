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Новым главой администрации Волгодонска стал Юрий Мариненко

Ростовская область, 15 марта 2024. DON24.RU. Юрий Мариненко избран новым руководителем администрации Волгодонска. Такое решение принято на заседании городской думы.

Депутатам представили на выбор две кандидатуры — начальника межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» Юрия Мариненко и директора по персоналу инжиниринговой и машиностроительной компании «Атоммашэкспорт» Надежду Бондаренко.

На заседании выступил первый замгубернатора Игорь Гуськов, который зачитал обращение к народным избранникам от губернатора Василия Голубева. Глава региона просил поддержать кандидатуру Юрия Мариненко.

В ходе открытого голосования все 23 депутата отдали предпочтение кандидатуре Мариненко.

Новый градоначальник родился в 1968 году в хуторе Усть-Грязновский Обливского района Ростовской области. Имеет высшее юридическое образование — в 1996 году окончил Ростовскую высшую школу МВД России. Служил в органах внутренних дел. К исполнению обязанностей главы администрации он приступит в начале апреля.

Напомним, прежний руководитель городской администрации Сергей Макаров добровольно ушел в отставку 29 ноября 2023 года. Официально причины отставки не назывались.