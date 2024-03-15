Новым главой администрации Волгодонска стал Юрий Мариненко

Новый градоначальник родился в 1968 году в хуторе Усть-Грязновский Обливского района Ростовской области. Имеет высшее юридическое образование — в 1996 году окончил Ростовскую высшую школу МВД России. Служил в органах внутренних дел. К исполнению обязанностей главы администрации он приступит в начале апреля.