За президента проголосовал митрополит Омский и Таврический Дионисий

Митрополит Омский и Таврический Дионисий уже проголосовал за президента на выборах. Об этом рассказал «12 канал».
Сегодня, 15 марта, православные верующие отмечают День иконы Богородицы «Державная» — и священник не просто так выбрал эту дату для выборов. Митрополит подчеркнул, что он чувствует важность момента, а Образ Богородицы не только является символом государственности, но и отражает заботу Богоматери об Отечестве.
Напомним, на выборах президента в 2024 году уже проголосовали первые лица Омской области.