За президента проголосовал митрополит Омский и Таврический Дионисий

Сегодня, 15 марта, православные верующие отмечают День иконы Богородицы «Державная» — и священник не просто так выбрал эту дату для выборов. Митрополит подчеркнул, что он чувствует важность момента, а Образ Богородицы не только является символом государственности, но и отражает заботу Богоматери об Отечестве.