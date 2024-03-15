В Татарстане сотрудники МЧС усилили режим работы во время выборов президента России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На всех избирательных участках организуют дежурство личного состава МЧС и подразделений пожарной охраны. При этом на каждом объекте уже состоялись профилактические визиты.
Кроме того, были проведены занятия с отработкой действий по эвакуации избирателей и ящиков для голосования в случае пожара или ЧП.
В республике 15 марта стартовали выборы президента России. Они продлятся до 17 марта включительно.
Напомним, в Казани первым проголосовавшим на выборах стал участник СВО с семьей.