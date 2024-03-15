Центр общественного наблюдения за выборами заработал в Самарской области

В Самарской области началось голосование на выборах президента России. Все три дня, с 15 по 17 марта, в регионе будет работать центр общественного наблюдения. Следить за выборами будут 25 человек.
Прошедшие обучение волонтеры задействованы в видеонаблюдении посменно. Видеонаблюдатели могут на своих компьютерах посмотреть конкретный избирательный участок более внимательно. В центре оборудована и видеостена, на которой появляются трансляции с рандомно выбранных избирательных участков.
За соблюдением избирательных прав жителей региона, ходом голосования и подсчетом голосов в Самарской области будут следить почти 6 тысяч общественников. Наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках во все дни голосования.
Всего в регионе видеонаблюдение предусмотрено на 954 избирательных участках, на всех остальных ведется видеофиксация. Камеры включились 15 марта в 08:00 и будут работать круглосуточно до окончания подсчета голосов и момента показа протокола с избирательного участка на камеру.