Центр общественного наблюдения за выборами заработал в Самарской области

Всего в регионе видеонаблюдение предусмотрено на 954 избирательных участках, на всех остальных ведется видеофиксация. Камеры включились 15 марта в 08:00 и будут работать круглосуточно до окончания подсчета голосов и момента показа протокола с избирательного участка на камеру.