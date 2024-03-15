В Чирчике назначен новый хоким

Трудовую деятельность начал преподавателем экономики в профессиональном экономическом колледже в Кибрайском районе. Также работал главным специалистом, позднее — начальником управления в администрации Ташкентской области и агентстве «Узкоммунхизмат», а также в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана.