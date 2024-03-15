В Чирчике назначен новый хоким

По информации пресс-службы администрации Чирчика, сегодня Муроджон Абдурахимов решением Чирчикского городского кенгаша народных депутатов назначен хокимом города.
Муроджон Абдурахимов родился в 1986 году в Чирчике. В 2010 году закончил магистратуру Ташкентского государственного экономического университета.
Трудовую деятельность начал преподавателем экономики в профессиональном экономическом колледже в Кибрайском районе. Также работал главным специалистом, позднее — начальником управления в администрации Ташкентской области и агентстве «Узкоммунхизмат», а также в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана.
До назначения хокимом занимал ответственную должность в Кабмине.
На посту главы администрации города Муроджон Абдурахимов заменил перешедшего на другую работу Даврона Хидоятова, работавшего хокимом Чирчика с ноября 2021 года.