Минниханов с супругой проголосовали на выборах Президента России

В ходе выборов Президента голосование на территории Республики Татарстан обеспечивают 65 территориальных и 2767 участковых избирательных комиссий. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту. Всего в организации и проведении голосования в регионе задействовано более 21 тыс. человек. Голосовать в Татарстане будут почти 3 млн человек.