Минниханов с супругой проголосовали на выборах Президента России

Минниханов и его жена посетили участок № 42, расположенный на улице Карла Маркса — в первом здании КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева, уточнили в пресс-службе руководителя республики.
В ходе выборов Президента голосование на территории Республики Татарстан обеспечивают 65 территориальных и 2767 участковых избирательных комиссий. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту. Всего в организации и проведении голосования в регионе задействовано более 21 тыс. человек. Голосовать в Татарстане будут почти 3 млн человек.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).