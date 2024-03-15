Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что активность разведывательной авиации НАТО последние недели в Черном море может говорить о подготовке провокации в отношении России. По его словам, ни для кого не секрет, что собранные разведданные затем передаются украинским войскам для атак на Крымский полуостров.
«Страны НАТО, на мой личный взгляд, которые помогают Украине разведкой, вооружениями, боеприпасами, несут полную ответственность, как и сама Украина, и в принципе должны за это отвечать», — сказал Чегринец РИА Новости.
По его мнению, НАТО демонстрирует свою неприкрытую враждебность в отношении России.
«Натовские самолеты и беспилотники должны гнить на дне моря, а не помогать наносить удары по крымским городам», — сказал Чегринец.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.