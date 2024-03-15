«Мой голос имеет значение»: как в Башкирии проходят первые часы голосования на выборах президента страны

Напомним, голосование продлится 3 дня — 15, 16 и 17 марта. Сделать свой выбор можно в любой из указанных дней с 8 до 20 часов.
Так, на участок № 3499 в Нефтекамске, как рассказали в издании «Красное знамя», пришла 84-летняя Венера Мунирова. Ее отец воевал с генералом Минигали Шаймуратовым.
«Отец часто вспоминал своего генерала, каким он был молодым и красивым и сожалел, что тот ушел так рано. Вместе с другими солдатами они похоронили его в тех краях, где сейчас находится зона спецоперации. Всегда прихожу на выборы, а как иначе?! Мы верим в тех, кому отдаем свой голос. Пусть всегда будет мирное небо», — рассказала Венера.
Жители Октябрьского пришли на избирательные участки семьями, не желая пропустить главное событие года. На УИК № 547, например, заметили бабушку Валентину, дочь Лиану и 8-летнюю внучку Жасмин. Взрослые не только подарили ребенку эмоции, но и подали правильный пример.
«Голосовать на выборах — долг каждого гражданина. Тем более это выборы президента страны. Важен каждый голос. Октябрьцам хочу сказать, чтобы шли на избирательные участки. Наше будущее — в наших руках!» — поделилась Лиана с «Октябрьским нефтяником».
А первыми на выборах президента России в Малоязе стала многодетная семья Вахитовых. Чета рассказала изданию «На земле Салавата», что им важно не просто сделать свой выбор, им важно обеспечить стабильное будущее страны для своих детей. Белоречанка Наталья Озерова устроила праздник на участке, принеся с собой пироги и блины. Как рассказал «Белорецкий рабочий», учительница русского языка и литературы решила не только выполнить гражданский долг, но и поднять всем настроение. Жители столицы не уступили по активности. Уфимцы говорят о том, что они патриоты и им нужен хороший правитель, потому они и пришли в первые часы на участки.
«Мне очень нравится организация, кабинки чистые. Я всегда участвую во всех выборах. Мне нравится! Я патриот, я люблю свою страну, хочу, чтобы у руля стоял хороший правитель. Это будущее наше и наших детей», — поделилась с ГорОбзор.ру уфимка Флорида.