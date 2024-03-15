ЦИК обнародовал первые результаты явки на выборах президента

Отметим, что в новых регионах проводилось досрочное голосование. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что досрочно с 25 февраля по 14 марта проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.
После начала голосования порталы «Госуслуги» и mos.ru работали со сбоями. Как пояснили в Минцифры, система электронного голосования испытывает большую нагрузку из-за высокой активности желающих проголосовать. «С 8:00 мск на Госуслуги зашло более 4 млн пользователей, за это время оказано свыше 800 тысяч услуг», — говорится в сообщении ведомства.
Выборы проходят с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец). К работе на выборах подготовлены больше 94 тыс. участков, изготовлено 113,6 млн избирательных бюллетеней. Предварительные итоги выборов ЦИК объявит в первой половине дня 18 марта.