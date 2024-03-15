ЦИК обнародовал первые результаты явки на выборах президента

После начала голосования порталы «Госуслуги» и mos.ru работали со сбоями. Как пояснили в Минцифры, система электронного голосования испытывает большую нагрузку из-за высокой активности желающих проголосовать. «С 8:00 мск на Госуслуги зашло более 4 млн пользователей, за это время оказано свыше 800 тысяч услуг», — говорится в сообщении ведомства.