В Нижегородской области на выборах работает делегация международных наблюдателей и экспертов

14 марта в Нижегородскую область прибыла делегация международных наблюдателей и экспертов из Аргентины, Боснии и Герцеговины, Греции, Сербии и Камбоджи. Иностранные гости будут следить за ходом голосования на выборах президента Российской Федерации.