В Нижегородской области на выборах работает делегация международных наблюдателей и экспертов

14 марта в Нижегородскую область прибыла делегация международных наблюдателей и экспертов из Аргентины, Боснии и Герцеговины, Греции, Сербии и Камбоджи. Иностранные гости будут следить за ходом голосования на выборах президента Российской Федерации.
Международные наблюдатели встретились с председателем избирательной комиссии Нижегородской области Маргаритой Красилевской, которая рассказала о ходе избирательного процесса, подробно остановившись на формах голосования, а также о реализации всероссийского проекта ЦИК России по адресному информированию избирателей «ИнформУИК».
«Институт наблюдателей — это неотъемлемая часть демократических выборов. Независимый контроль в наблюдении за выборами является важной составляющей в обеспечении легитимности выборов, повышает уровень доверия со стороны избирателей к выборам, ко всем избирательным процедурам», — отметила Маргарита Красилевская.
Иностранные наблюдатели посетят избирательные участки в Нижнем Новгороде и округах региона, Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области по наблюдению за выборами, встретятся с представителями кандидатов в президенты РФ.